ΠΑΕ Άρης: Πρώτη γνωριμία Γκραντ με Γρηγορίου, Ρέγες και παίκτες – Το μήνυμα προς την ομάδα

Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Άβραμ Γκραντ, πραγματοποιώντας την πρώτη του ουσιαστική επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης είχε την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Ρούμπεν Ρέγες, με τους οποίους συζήτησε για αρκετή ώρα, πριν μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές.

Ο Γκραντ, αφού τους συστήθηκε και καλωσόρισε τα νέα αποκτήματα, εξήγησε τον ρόλο του και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την προτεραιότητα που πρέπει να έχει η ομάδα: «Χαίρομαι που σας γνωρίζω και που βρίσκομαι στον Άρη. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό θα γίνει με καθημερινά, μικρά και σταθερά βήματα. Προέχει όμως εσείς να κερδίζετε και μόνο εκεί πρέπει να έχετε την προσοχή σας. Συγχαρητήρια για τη νίκη στην πρεμιέρα (σ.σ. στον αγώνα με την Καλαμάτα). Είναι πάντα σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Καλή επιτυχία τώρα την Κυριακή, εύχομαι να διπλασιάσουμε τις νίκες μας».

Στη συνέχεια, ο Γκραντ παρακολούθησε ολόκληρη την προπόνηση έχοντας δίπλα του τον Ρούμπεν Ρέγες, με τους δύο άνδρες να βρίσκονται σε συνεχή συζήτηση.

Η πρώτη του ημέρα στη Θεσσαλονίκη δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις, καθώς ακολούθως μετέβη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και στα γραφεία της ΠΑΕ, αποκτώντας μία πρώτη συνολική εικόνα από το κλαμπ.

Την Κυριακή (30/08) θα βρίσκεται ξανά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αυτή τη φορά για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με τον ΟΦΗ.