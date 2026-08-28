MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τις εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 28 Αυγούστου (από τις 06.00 π.μ. έως τις 12.00 το μεσημέρι) και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (από τις 08.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου) ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (χ.θ. 6+200) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Αεροδρομίου (χ.θ. 14+000), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εν λόγω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων, για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες συντήρησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο πρόεδρος της Συρίας πλήρωσε για πρώτη φορά με Visa μετά την άρση των κυρώσεων σε εστιατόριο της Δαμασκού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χανιά: 36χρονη πέθανε μετά τον τοκετό – Αγωγή της οικογένειας και για εγκεφαλική βλάβη στο μωρό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Κεραυνός χτυπά τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού στη Μέκκα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οκτώ μήνες με αναστολή στον 48χρονο αστυνομικό για ενδοοικογενειακή απειλή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Άκουσα σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης έναν νεαρό να λέει “ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια” – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων στα πεζοδρόμια της πόλης – Δείτε βίντεο