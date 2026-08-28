Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα βάθους τριών μέτρων – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Τον δικό του… σωτήρα είχε ένας σκύλος, ο οποίος έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια βόλτας με την κηδεμόνα του.

Ο Ρόκι έφυγε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό έγινε χθες αργά το απόγευμα ενώ σύμφωνα με αναφορές, η τρύπα φαινόταν να είναι καλυμμένη αλλά όχι ασφαλισμένη με τρόπο που να αποτρέπει την πτώση εντός αυτής.

Για τον απεγκλωβισμό του ζώου στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε στην τρύπα και ανέβασε τον Ρόκι, δίνοντας τέλος στην αγωνία της ιδιοκτήτριάς του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ρόκι επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του καλά στην υφεία του, έχοντας περάσει μια περιπέτεια με αίσιο τέλος.

Δείτε το βίντεο από τον λογαριασμό Tripsanis Photography 1974: