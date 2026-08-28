MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα βάθους τριών μέτρων – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τον δικό του… σωτήρα είχε ένας σκύλος, ο οποίος έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια βόλτας με την κηδεμόνα του.

Ο Ρόκι έφυγε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό έγινε χθες αργά το απόγευμα ενώ σύμφωνα με αναφορές, η τρύπα φαινόταν να είναι καλυμμένη αλλά όχι ασφαλισμένη με τρόπο που να αποτρέπει την πτώση εντός αυτής.

Για τον απεγκλωβισμό του ζώου στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε στην τρύπα και ανέβασε τον Ρόκι, δίνοντας τέλος στην αγωνία της ιδιοκτήτριάς του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ρόκι επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του καλά στην υφεία του, έχοντας περάσει μια περιπέτεια με αίσιο τέλος.

Δείτε το βίντεο από τον λογαριασμό Tripsanis Photography 1974:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Δούλευε σεζόν για να γλιτώσει την αγριότητα του συζύγου – Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Λέσβος: Χάος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αφθώδη πυρετό – Παραιτήσεις στην Περιφέρεια, σταματούν οι θανατώσεις ζώων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για αεροσυνοδό της Air France – Αναγνωρίστηκε ο καρκίνος του μαστού ως επαγγελματική ασθένεια

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Thessaloniki Tango Party: Συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή στην καρδιά της πόλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη πέθανε μέσα σε πέντε λεπτά – Το μαχαίρι του 53χρονου έφτασε από τον λαιμό της στον πνεύμονα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην 57η “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ