Σταμάτης Μαλέλης: Πρώτη φορά μου εμπιστεύονται να κάνω ραδιόφωνο

Στο «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) ο Σταμάτης Μαλέλης, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του MEGA News 104,6.

Ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA μίλησε για το νέο εγχείρημα, τη φιλοσοφία του ενημερωτικού σταθμού, αλλά και την ιδιαίτερη ευθύνη που αισθάνεται αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός ραδιοφώνου.

«Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί στις έξι. Ξεκινάει το μεγάλο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του MEGA, σε ένα συνολικό οικοσύστημα το οποίο θα έχει το ραδιόφωνο, έχει το MEGA, την ενημέρωση την οποία ξέρεις, τη ζεις καθημερινά, και το MEGA News, ένα 24ωρο κανάλι. Έτσι συμπληρώνεται αυτό το οικοσύστημα και δίνουμε ιδιαίτερη βάση στο ραδιόφωνο», ανέφερε αρχικά ο Σταμάτης Μαλέλης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το MEGA News 104,6 θα έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς ψυχαγωγικές εκπομπές. «Θα έχουμε κάθε είδηση. Θα παίζουμε ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι θα είναι ένα καινούργιο, πρωτοποριακό ραδιόφωνο, τελείως διαφορετικό. […] Θα είναι πολύ στενά πολιτικό και ενημερωτικό. Δεν θα έχουμε δηλαδή ψυχαγωγικές εκπομπές», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Μαλέλης μίλησε για τη νέα επαγγελματική πρόκληση, αποκαλύπτοντας πως, παρά τη μακρά πορεία του στην τηλεόραση, είναι η πρώτη φορά που του ανατίθεται η δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού.

«Νιώθω κι εγώ πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά και για μένα είναι πολύ σημαντική μέρα η Δευτέρα. Έχω μπει σε όλες τις ομάδες που έχουμε φτιάξει τηλεοράσεις. Έχουμε φτιάξει τα μεγάλα κανάλια στην Ελλάδα. Συμμετείχα σε όλα αυτά. Τώρα είναι η πρώτη φορά που μου εμπιστεύεται η διοίκηση εδώ της Alter Ego να κάνω και το ραδιόφωνο της Alter Ego και νιώθω πραγματικά ένα μεγάλο βάρος της υπευθυνότητας και με τη βοήθεια όλων πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», εξομολογήθηκε.

Ο Σταμάτης Μαλέλης εμφανίστηκε, παράλληλα, αισιόδοξος για το μέλλον του μέσου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να ανακτήσει τη δυναμική που είχε στο παρελθόν. «Εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο θα ξαναπάρει μπρος, θα ξαναπάει εκεί που του αξίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.