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Σδούκου σε ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: “Είστε ακροδεξιοί ή ψεύτες;”

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THESTIVAL TEAM

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Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα από το ΠΑΣΟΚ για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου με δήλωσή της αναφέρει: «Χθες ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς, επιχειρώντας να αιτιολογήσει την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την κ. Ακρίτα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, μας είπε ότι «παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα – συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης – με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα».

Και συνεχίζει: «Τι δεν μας είπε; Ότι – όπως υπενθύμισε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης – τον κ. Χουρδάκη, που τώρα ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, όταν είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας για Αντιπρόεδρος της Βουλής, 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον ψήφισαν».

Και καταλήγει: «Είτε λοιπόν πήραν έναν ακροδεξιό στις τάξεις τους, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με βάση τα γεγονότα, είτε ο κ. Τσουκαλάς λέει ψέματα. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει πλέον να απαντήσει καθαρά. «Ακροδεξιοί» ή ψεύτες;»

Αλεξάνδρα Σδούκου Έλενα Ακρίτα ΠΑΣΟΚ

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