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Μίνα Καραμήτρου: Η απρόσμενη συνάντηση με μία γάτα στο νέο πλατό του ΣΚΑΪ – “Βρήκα με ποιον θα κάνω εκπομπή” – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Τις τελευταίες προετοιμασίες για τη νέα της τηλεοπτική εκπομπή κάνει η Μίνα Καραμήτρου, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ με το «Ρεπορτάζ στις 10», έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο νέο πλατό, ωστόσο, η δημοσιογράφος είχε μια απρόσμενη συνάντηση που της τράβηξε αμέσως την προσοχή. Μια γάτα είχε βρει τη θέση της στο πάτωμα του στούντιο και η Μίνα Καραμήτρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό.

«Και έλεγα τώρα που ήρθα στον ΣΚΑΪ, τι μου λείπει, τι μου λείπει; Βρήκα όμως τι μου λείπει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δυνατόν να ερχόμουν κάτω και να μην είχε γατούλα; Έχω γατούλα και εδώ», είπε.

Όταν έμαθε ότι τη γάτα τη λένε Αφροδίτη, άρχισε να της μιλά: «Θα κάνουμε μαζί εκπομπή; Θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Βέβαια, εδώ με τη φίλη μου. Τέλεια! Βρήκα, λοιπόν, με ποιον θα κάνω εκπομπή. Τι έψαχνα τόσο καιρό; Να τη. Η καλύτερη».

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