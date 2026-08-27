Λίσι: Δεν είναι πέναλτι σε καμιά χώρα του κόσμου

Έντονα εκνευρισμένος με την απόφαση να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Μπραν εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία και τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στη φάση που έκρινε την αναμέτρηση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση που έδωσε στους Νορβηγούς τη δυνατότητα να πετύχουν το 3-2 και να πάρουν την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν ήταν εύκολο βράδυ σήμερα. Είχαμε προβλήματα τραυματισμών. Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν γενναίοι και επιθετικοί. Στο δεύτερο μέρος αφού μιλήσαμε γυρίσαμε το ματς και αξίζαμε να κερδίσουμε.

Στο τέλος από μια απόφαση του διαιτητή έρχεται ο αποκλεισμός. Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Στην Ιταλία δεν είναι πέναλτι, στην Ισπανία δεν είναι πέναλτι, στη Νορβηγία δεν είναι πέναλτι, στην Ελλάδα δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Είμαστε έξαλλοι με αυτό.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Είναι ένα σκληρό βράδυ. Πρέπει να τα αναλύσουμε όλα. Τα λάθη μας, το πώς θα βελτιωθούμε».

Πώς εξηγεί την εικόνα του αγώνα και γιατί μετά το 2-2 δεν ηρέμησε η ομάδα:

«Το πρώτο μέρος ήταν πολύ κακό για εμάς. Θέλαμε να πιέσουμε αλλά δεν τα καταφέρναμε. Μου θυμίζει το πρώτο μέρος που κάναμε στην Τούμπα. Θεωρώ ότι υπάρχει ξεκάθαρα οφσάιντ στη φάση από την οποία προήλθε το κόρνερ της Μπραν για το 1-0. Έπρεπε φυσικά να αμυνθούμε καλύτερα σε εκείνη τη φάση.

Ήμασταν αρκετά κουρασμένοι μετά το 2-2. Έπρεπε να διαχειριστούμε και την κούραση των παικτών, κάποιοι έπρεπε να παίξουν σε άλλη θέση. Σε εκείνο το σημείο όμως εμείς ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε, αλλά έβαλαν το γκολ από ένα πέναλτι που δεν υπήρχε».

Πηγή: metrosport.gr