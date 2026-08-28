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Χατζηδάκης: 5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα

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THESTIVAL TEAM

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«Το Ελληνικό πρόγραμμα για το Κλιματικό Ταμείο ήταν από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως τονίζει δόθηκαν «5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη: 

«Δεν έτυχε… Πέτυχε! 

  • Νέο «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα, για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
  • 2.800 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά. 
  • Εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες. 
  • Αύξηση έως και 100 ευρώ τον χρόνο  στο επίδομα θέρμανσης. 
  • Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συρμοί Μετρό. 

Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα που σχεδιάσαμε για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. 5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο! 
Το Ελληνικό πρόγραμμα για το Κλιματικό Ταμείο ήταν από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν. Ε, αυτό δεν έτυχε… Πέτυχε! 

Ο Πρωθυπουργός μού είχε αναθέσει την ευθύνη για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας και γνωρίζω την πολύ καλή δουλειά που έγινε από τα συναρμόδια υπουργεία για τον σχεδιασμό των δράσεων του Ταμείου.

Αυτό άλλωστε αναγνώρισε χθες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: την ποιότητα και την αρτιότητα των παρεμβάσεων στο Ελληνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο».

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