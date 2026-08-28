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Το Ιράν καλεί τις χώρες να μην εφαρμόσουν τις αμερικανικές κυρώσεις – “Η συμμετοχή σημαίνει συνενοχή”

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να αποφύγουν να εφαρμόσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης, προσθέτοντας πως η συμμετοχή σε αυτές ισοδυναμεί με συνέργεια στην επιβολή της παράνομης βούλησης ενός κράτους σε ανεξάρτητα κράτη.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (28.08.2026) στον λογαριασμό του στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα των ΗΠΑ παράνομη και αξιοκατάκριτη “κρατική τρομοκρατία” και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τα μέσα επιβίωσης εκατομμυρίων πολιτών .

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει το κράτος δικαίου και είπε πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της από την κοινή στρατιωτική και οικονομική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

ΗΠΑ Ιράν

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