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Γιατί πρέπει να έχεις έναν φελλό στο αυτοκίνητο – Το κόλπο που οι περισσότεροι αγνοούν

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ένα μικρό αντικείμενο που διαθέτουν όλα τα σπίτια μπορεί να αλλάξει ριζικά την ατμόσφαιρα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, καθώς διαθέτει ιδιότητες που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο οδηγός περνά σημαντικό μέρος της ημέρας του και ως εκ τούτου η διατήρηση μιας καθαρής και ευχάριστης ατμόσφαιρας είναι απαραίτητη για την άνεση και την υγεία του.

Για να επιτευχθεί λοιπόν κάτι τέτοιο ολοένα και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να αγοράσουν διάφορα αρωματικά, σπρέι ή άλλα ακριβά προϊόντα καθαρισμού τη στιγμή που ένα καθημερινό αντικείμενο με σχεδόν μηδενικό κόστος όπως είναι ο φελλός υπόσχεται να καταπολεμήσει την κακοσμία.

Ο φελλός είναι από εκείνα τα υλικά που έχουν την ιδιότητα να απορροφούν τις οσμές και για αυτόν τον λόγο αποτελεί ένα υλικό ιδανικό και για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ανοίξετε ένα μπουκάλι κρασιού, μπορείτε να αποθηκεύσετε το πώμα και, αφού συλλέξετε μερικά, να τα τοποθετήσετε σε «στρατηγικά» σημεία στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου, όπως για παράδειγμα κάτω από τα καθίσματα. Για να μειωθεί αισθητά η ένταση μιας δυσάρεστης οσμής στο εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει να περιμένετε μερικές ημέρες.

Επίσης, λόγω της απορροφητικής του ιδιότητας, ένα ακόμη όφελος που προκύπτει από την τοποθέτηση φελλού στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου είναι η μείωση της υγρασίας. Έτσι, τα τζάμια θολώνουν λιγότερο όταν υπάρχει έντονη υγρασία.

Επίσης, μπορείτε να ψεκάσετε ή να εμποτίσετε το κομμάτι του φελλού για μερικά δευτερόλεπτα σε κάποιο άρωμα που έχετε επιλέξει. Ο φελλός θα απορροφήσει το άρωμα και θα το απελευθερώνει σταδιακά, δημιουργώντας μια διακριτική και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο αυτοκίνητό σας.

Τέλος και για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, μπορείτε να τοποθετήσετε τον φελλό κοντά στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου σας, ώστε το άρωμα να διαχέεται ομοιόμορφα σε όλο το εσωτερικό.

Πηγή: carandmotor.gr

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