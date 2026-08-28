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Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών – Λεία πάνω από 130.000 ευρώ

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THESTIVAL TEAM

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μία 23χρονη, μέλος εγκληματικής ομάδας διέπραττε κλοπές σε περιοχές της Αττικής, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Η 23χρονη συνελήφθη, βάσει εντάλματος, το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στην περιοχή των Καμινίων, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις κλοπών σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό.

Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών στην Αττική, ξεπερνά τα 130.000 ευρώ η λεία τους

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν ένα όχημα για τις μετακινήσεις και τη δράση τους.

Αφού έμπαιναν στα σπίτια-στόχους, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας και στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα παρέδιδαν σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να τα εκποιήσουν και να λάβουν χρήματα.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο ενεχυροδανειστήριο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

23.000 ευρώ
165 γραμμάρια χρυσού, εκτιμώμενης αξίας 13.000 ευρώ
πλήθος κοσμημάτων

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες μελών της εγκληματικής ομάδας κατασχέθηκαν ακόμη 1.900 ευρώ, κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα στις μετακινήσεις της.

Η συνολική λεία από τις τρεις εξιχνιασμένες κλοπές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, ενώ η 23χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών στην Αττική, ξεπερνά τα 130.000 ευρώ η λεία τους
Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών στην Αττική, ξεπερνά τα 130.000 ευρώ η λεία τους

Αττική

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