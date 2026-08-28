Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα: “Ξέρω ότι θα μας προσέχει, τον ευχαριστώ για το παιδί μας” είπε η σύζυγός του στον επικήδειο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν στην εκκλησία για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της εξόδιου ακολουθίας ήταν εκείνη κατά την οποία η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, πήρε το μικρόφωνο για να αποχαιρετήσει δημόσια τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της και απέκτησε την κόρη τους.

Όπως αναφέρει το tlife.gr, παρά τη συναισθηματική φόρτιση, η Κατερίνα Πετράκη μίλησε για τον Δημήτρη Κόκοτα με λόγια βαθιάς αγάπης. Μάλιστα, ξεκίνησε τον επικήδειό της με μία αναφορά στο χιούμορ που υπήρχε στη σχέση τους, λέγοντας πως εκείνος γελούσε με τη φωνή της και τώρα, με έναν τρόπο, την «ανάγκαζε» να πιάσει μικρόφωνο.

Στη συνέχεια μίλησε για την αίσθηση ότι, παρά τη σωματική απουσία του, ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στην ίδια και στην οικογένειά τους.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ίδιος με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη.

Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας.

Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».