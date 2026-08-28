Μ.Χαρακόπουλος: Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά – Η αξιοπιστία “δυνατό χαρτί” Μητσοτάκη και “αχίλλειος πτέρνα” Τσίπρα

«Από το νέο έτος καταργείται ολοκληρωτικά ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα επτά χρόνια διακυβέρνησης μείωσε ή κατάργησε 83 φόρους, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιβλήθηκαν από αυτούς που διεκδικούν για τον εαυτό τους το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Όσο υπάρχει σταθερότητα στη χώρα και η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο θα βελτιώνονται τα εισοδήματα και θα μειώνονται φόροι για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά». Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, από τη Βερδικούσα Ελασσόνας, το χωριό που είναι γνωστό πανελληνίως για την πολυτεκνία του.

Σημειώνεται ότι ο Θεσσαλός πολιτικός, μετά τον εκκλησιασμό στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία της ορεινής κοινότητας, μαζί με τον πρόεδρο του χωριού Κώστα Τσέτσιλα και τον εφημέριο π. Αθανάσιο Μάντζαρη κατηφόρισε από τα καλντερίμια στην πλατεία, όπου, υπό την σκιά του αιωνόβιου πλατάνου, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους και επισκέπτες του γραφικού χωριού.

Η αξιοπιστία “δυνατό χαρτί” Μητσοτάκη και “αχίλλειος πτέρνα” Τσίπρα

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «οι κτηνοτρόφοι ξέρετε την προσπάθεια που χρειάζεται για να γεμίσει η καρδάρα γάλα και πως ένα λάθος, μια κλωτσιά αρκεί για να χυθεί και να πάει χαμένος ο κόπος και οι θυσίες. Το λέω διότι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και στην υπέρογκη φορολογία, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν γίνει βρόγχος για τους κτηνοτρόφους, εμφανίζονται σήμερα με νέο περιτύλιγμα, με νέο όνομα κόμματος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξέφτισε και δεν πουλάει. Και σπεύδουν πριν τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για να τάξουν και πάλι “προγράμματα Θεσσαλονίκης” και λαγούς με πετραχήλια. Μόνο που ο λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Ο κ.Τσίπρας κυβέρνησε κι ο κόσμος είδε την αναξιοπιστία του, τι υποσχέθηκε και που τελικά οδήγησε τη χώρα. Όπως, επίσης, βλέπει και την συνέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υλοποίηση όλων όσων δεσμεύτηκε προεκλογικά. Η αξιοπιστία είναι το “δυνατό χαρτί” του Μητσοτάκη και η “αχίλλειος πτέρνα” του Τσίπρα».

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ αναγνώρισε ότι «βεβαίως, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ξέρω ότι και εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών από τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά και λάθη στην υποβολή των δηλώσεων, ζήτημα που ανέδειξα και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή. Από του χρόνου θα έχουμε σε πλήρη λειτουργία “χωρίς παρατράγουδα” ένα απόλυτα διαφανές, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων προς όφελος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων. Μέχρι τότε, όσο περνά από το χέρι μου, όπως το έκανα πάντα, θα δυναμώνω τη φωνή σας για την επίλυση εκκρεμοτήτων και προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ