Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε ημιώροφο σπιτιού στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας. Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου σπεύδουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.