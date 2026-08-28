Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε ημιώροφο σπιτιού στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας. Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου σπεύδουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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