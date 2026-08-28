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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαγόρευση στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ηρακλή για το ματς με τον Βόλο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Intime
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Απαγορεύεται με απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ηρακλή στον Βόλο για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής  της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:30’, στο  Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ηρακλής

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