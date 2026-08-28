Ήταν ένα βήμα πριν από τον πρόωρο θάνατο στα 136 κιλά – Τώρα γράφει ιστορία στα Miss USA

Πριν από πέντε χρόνια, η Amber Uhler έθεσε έναν στόχο που τότε έμοιαζε κυριολεκτικά αδύνατο να τον πετύχει. Εκείνη την εποχή, η Uhler, μητέρα τριών παιδιών, ζύγιζε περίπου 136 κιλά. Όπως αποκάλυψε στο PEOPLE, σε ένα ραντεβού με τον γιατρό της άκουσε: «Είσαι νοσηρά παχύσαρκη, βρίσκεσαι σε προδιαβητικό στάδιο, οδεύεις προς έναν πρόωρο θάνατο και πιθανότατα δεν θα ζήσεις για να δεις τα παιδιά σου να τελειώνουν το λύκειο».

Για την Uhler, εκείνο το ραντεβού αποτέλεσε την απαρχή αυτού που αποκαλεί «το ξυπνητήρι» που «χρειαζόταν».



Το ίδιο Σαββατοκύριακο, θυμάται τη στιγμή που πήδηξε σε μια πισίνα με αφρώδες υλικό σε ένα πάρκο με τραμπολίνα, ενώ έπαιζε με τα παιδιά της. «Κόλλησα και κανείς δεν μπορούσε να με βγάλει», λέει. «Τρεις μεγαλόσωμοι, μυώδεις άνδρες έφτιαξαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να προσπαθήσουν να με τραβήξουν έξω, αλλά ούτε εκείνοι τα κατάφεραν και πίστεψαν ότι θα έπρεπε να καλέσουν την πυροσβεστική. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα νιώσει τόσο ταπεινωμένη».

«Και είπα: Ξέρεις κάτι; Το να είμαι νοσηρά παχύσαρκη είναι τόσο δύσκολο. Ζω μια μισή ζωή. Δεν μπορούσα καν να ανέβω τις σκάλες του ίδιου μου του σπιτιού. Τότε συνειδητοποίησα ότι θα ήταν δύσκολο να χάσω το βάρος, αλλά εξίσου δύσκολο ήταν να συνεχίσω να ζω με αυτό».

Έτσι, έθεσε τον στόχο της: Να συμμετέχει σε καλλιστεία. Ωστόσο, η Uhler λέει ότι δεν ξεκίνησε έχοντας ως στόχο να χάσει περίπου 77 κιλά, που τελικά κατάφερε να χάσει. «Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σαν να προσπαθώ να ανέβω στο Έβερεστ». Αντί γι’ αυτό, όπως λέει, «στόχος μου ήταν να γίνω υγιής».

Όπως εξηγεί στο PEOPLE, τελικά συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να «επιλέξει τη δυσκολία μου». Θυμάται να λέει: «Είπα: “Η ανταμοιβή που θα δώσω στον εαυτό μου, όταν νιώσω ότι έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο, θα είναι να συμμετέχω σε καλλιστεία”».

Για περισσότερα από τριάμισι χρόνια ακολούθησε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Η Uhler πέτυχε τον στόχο της το 2024, όταν στέφθηκε Mrs. Florida Universe. Αργότερα εκπροσώπησε τη Φλόριντα στον διαγωνισμό Mrs. Universe USA, όπου τελικά κατέκτησε τον τίτλο Mrs. Universe.

Ωστόσο, όπως προσθέτει, «ο διαγωνισμός που ήταν πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου ήταν το Miss USA, η αίγλη, η λάμψη, η τηλεόραση, όλα αυτά».

Τον Ιούλιο, η Uhler αναδείχθηκε Miss Michigan USA 2026, έπειτα από ανοιχτή διαδικασία casting που διοργάνωσε ο διαγωνισμός. Έτσι, στις 27 Αυγούστου διαγωνίζεται στην 75η διοργάνωση του Miss USA.

«Ξέρω, είμαι τρελή», λέει γελώντας. «Δήλωσα συμμετοχή για να εμφανιστώ με μπικίνι στην τηλεόραση, αφού έχασα 77 κιλά».

Ωστόσο, για την Uhler, η απώλεια βάρους και η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς δεν είχαν τόσο να κάνουν με την ιδέα ότι μια γυναίκα με τον δικό της σωματότυπο μπορεί να θεωρηθεί όμορφη, όσο με την επιθυμία της να «ζήσει τη ζωή στο έπακρο».

«Ένιωθα ότι ζούσα μια μισή ζωή», λέει αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της εκείνη την περίοδο.



Μιλώντας στο PEOPLE από το Miami, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος ο διαγωνισμός Miss USA, η Uhler μιλά για την εμπειρία της μέχρι στιγμής από τις προκαταρκτικές εκδηλώσεις του διαγωνισμού.

«Η αυτοπεποίθησή μου στο Miss USA έχει εκτοξευθεί, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που πίστευα ότι θα συνέβαινε», λέει. Στα 41 της, η Uhler είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία διαγωνιζόμενη στο φετινό Miss USA. «Πίστευα ότι θα ερχόμουν εδώ, θα έβλεπα τις κοπέλες γύρω στα 20 και θα ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια, αλλά όλες έχουν σταθεί στο πλευρό μου».

Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι οι νεότερες διαγωνιζόμενες του φετινού διαγωνισμού είναι «τόσο υποστηρικτικές απέναντί μου».

«Ακόμη και οι έφηβες διαγωνιζόμενες είναι οι μεγαλύτερες θαυμάστριες και οι μεγαλύτερες υποστηρίκτριές μου και με εμψυχώνουν τόσο πολύ», λέει. «Νιώθω υπέροχα. Νιώθω ότι μπορώ να το κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να γίνω η μεγαλύτερη σε ηλικία Miss USA που έχει υπάρξει ποτέ. Νιώθω ότι μπορώ να γίνω η πρώτη μητέρα, η πρώτη μαμά. Νιώθω ότι μπορώ να σπάσω τόσα στερεότυπα».

Μάλιστα, τόσο η ηλικία της όσο και η εμπειρία της με την απώλεια βάρους μοιάζουν πλέον με «πλεονέκτημα» για τη διαγωνιζόμενη. Η Uhler λέει ότι, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, νιώθει πως έχει ζήσει τη ζωή των νεότερων, 20χρονων διαγωνιζόμενων… δύο φορές.

«Έχω τη σοφία, έχω την ωριμότητα και ξέρω τι απαιτεί αυτή η δουλειά», λέει.

Καθώς ο διαγωνισμός ετοιμάζεται να γιορτάσει την 75η επέτειό του, η Uhler είναι πεπεισμένη ότι το Miss USA δεν είναι πλέον τα «παραδοσιακά καλλιστεία».

«Είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εξωτερική εμφάνιση, γιατί όταν φτάνεις στις 51 φιναλίστ, όλες είναι όμορφες», προσθέτει. «Το θέμα είναι τι άλλο έχεις να προσφέρεις. Και αυτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο είναι να γίνω για πάντα μέρος αυτής της αδελφότητας».

«Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να επιστρέφει ως συνοδός, ως βοηθός, να αποτελεί μέρος όλου αυτού, να έρχεται κάθε χρόνο και να γιορτάζει μαζί τους μέχρι να φτάσουμε στην 100ή επέτειο. Θα συνεχίσω να έρχομαι», συνεχίζει. «Θα με βλέπετε κάθε χρόνο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που αποτελώ μέρος αυτής της αδελφότητας. Αυτά είναι τα καλλιστεία στο οποίο πάντα ονειρευόμουν να συμμετέχω και το γεγονός ότι τα κατάφερα είναι πραγματικά η δική μου ιστορία της Σταχτοπούτας».

Πηγή: instyle.gr