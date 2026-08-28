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Νεπάλ: Σε 579 ανήλθαν οι νεκροί, 1.924 οι αγνοούμενοι – Η ΕΕ υπόσχεται βοήθεια 2 εκατ. ευρώ

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THESTIVAL TEAM

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Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει από την πλευρά τους τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας στο εξής τον συνολικό προσωρινό απολογισμό από την καταστροφή αυτή σε τουλάχιστον 584 νεκρούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια “ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ .

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει .

Οι χιλιάδες διασώστες που μετέχουν στις επιχειρήσεις και από τις δυο πλευρές των συνόρων έχει περισυλλέξει ήδη 584 σορούς -579 στο Νεπάλ, πέντε στην Κίνα- από το τσουνάμι λάσπης που κάλυψε αυτή την περιοχή των Ιμαλαϊων στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς.

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