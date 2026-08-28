Θεσσαλονίκη: Υπεύθυνος μουσικού φεστιβάλ στην Ασπροβάλτα κατέληξε με χειροπέδες για διατάραξης κοινής ησυχίας

Ένας 42χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης, συνέλαβαν τον 42χρονο ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνο μουσικού φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Ασπροβάλτας, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές που αναπαρήγαγαν μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή ησυχία των περιοίκων, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή