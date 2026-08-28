Πάτρα: Φαρσέρ “σήκωσε στο πόδι” Πυροσβεστική και Αστυνομία για δήθεν φωτιά σε σπίτι

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Πάτρα ένα μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 και έκανε λόγο για μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην περιοχή του Ψαροφαΐου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, αναφέρει το tempo24. Δεκάδες οχήματα με αναμμένες σειρήνες κινήθηκαν στους δρόμους της περιοχής, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να βγουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό φωτιάς και πως επρόκειτο για φάρσα. Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του αποστολέα του μηνύματος.