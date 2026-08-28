Χανιά: Κυνηγός, σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και τραυμάτισε με καραμπίνα τον φίλο του
Με τραύματα στα πόδια από σκάγια που εξοστρακίστηκαν, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χανίων, ένας 52χρονος άνδρας από την καραμπίνα που κρατούσε o 31χρονος φίλος του.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Κισσάμου, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός από την Αλβανία, ζήτησε από τον 52χρονο- σε κατάσταση μέθης- να πάνε μαζί για κυνήγι.
Ο 52χρονος, ωστόσο, βλέποντάς τον σε κακή κατάσταση αρνήθηκε να τον ακολουθήσει. Ο 31χρονος δεν πτοήθηκε και πήγε μόνος του για κυνήγι. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε κρατώντας ένα λαγό στο ένα χέρι και την καραμπίνα στο άλλο.
Ο 31χρονος έχοντας στραμμένο το όπλο στο έδαφος, εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα σκάγια να τον βρουν στα πόδια και να τον τραυματίσουν.
Αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο.
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