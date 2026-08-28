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Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα – Δείτε εικόνες

Intime
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Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα τον αγαπημένο τραγουδιστή, Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών. Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη, και η κόρη τους, Ριάνα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 12:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή.

Η κηδεία γίνεται με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.

Πλήθος κόσμου έχει δώσει από νωρίς το «παρών» στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να πει το δικό του «αντίο» σε έναν άνθρωπο που με το ταλέντο και τον χαρακτήρα του κατάφερε να ξεχωρίσει στη μουσική βιομηχανία της χώρας και να γράψει τη δική του ιστορία. Ανάμεσά τους: ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Σάντρα Βουτσά, ο Διονύσης Σχοινάς, ο Φοίβος, ο Νίκος Βουρλιώτης και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, λίγο μετά την άφιξή του στην εκκλησία εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του καλού του φίλου: «Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω έρθει για να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουμε τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».

Δείτε φωτογραφίες από το Intime:

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Δημήτρης Κόκοτας Κηδεία

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