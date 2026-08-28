Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα υλοποιούνται έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, από τις 10.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επομένης και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης βελών κατεύθυνσης και γεμισμάτων με ψυχροπλαστικά υλικά σε όλη τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Κ5 (κόμβος Παπαγεωργίου) έως τον κόμβο Κ16 (κόμβος Λαχαναγοράς) και στις δύο κατευθύνσεις. Περιλαμβάνονται και οι κλάδοι εξόδου και οι κυκλικοί κόμβοι Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.

Ήδη έχει γίνει συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.