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Θεσσαλονίκη: Ο Θοδωρής Μαραντίνης έρχεται απόψε στο Allegro Megaron

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THESTIVAL TEAM

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Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Allegro Megaron υποδέχεται το απόλυτο party του καλοκαιριού!

Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του και μετατρέπει το Roof του Allegro Megaron σε μια τεράστια dance floor, σε ένα εκρηκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό και ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη.

Με οδηγό τον ασταμάτητο χορό, τις αγαπημένες μουσικές και τον μεθυστικό ρυθμό, ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μια μοναδική βραδιά, με φόντο την εντυπωσιακή Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Η μοναδική πανοραμική θέα από το Allegro Megaron, η ενέργεια της Θεσσαλονίκης και το ξεχωριστό party vibe δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια νύχτα που θα τα έχει όλα.

Disco, γλέντι, χορός και Θοδωρής Μαραντίνης.

Το πιο ατμοσφαιρικό και ξεσηκωτικό party του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται μια βραδιά που θα μείνει… αξέχαστη!

Θεσσαλονίκη Θοδωρής Μαραντίνης

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