MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεπάλ: “Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια” το κόστος ανοικοδόμησης από τις φονικές πλημμύρες, εκτιμά η κυβέρνηση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ.

«Η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Σισίρ σε δημοσιογράφους τρεις ημέρες μετά την καταστροφή που άφησε περισσότερους από 600 νεκρούς και σχεδόν 2.500 αγνοούμενους στη χώρα.

«Θα διενεργήσουμε αξιολόγηση των ζημιών και στη συνέχεια θα οργανωθούμε. Απευθύνω έκκληση για υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.

Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ, η οικονομία του οποίου αντιμετωπίζει δυσκολίες, εξαρτάται από τον τουρισμό και, πάνω απ’ όλα, από τα εμβάσματα των Νεπαλέζων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η βοήθεια είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες (5,8 εκατομμύρια ευρώ).

«Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει η παροχή ανακούφισης και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών», τόνισε ο υπουργός.

«Καλέσαμε φίλους μας που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια», είπε, λέγοντας πως «εκατοντάδες πτώματα έχουν ανακαλυφθεί και υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης τους».

«Χρειαζόμαστε επίσης ιατροδικαστικά μέσα», συνέχισε, αναφέροντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω δειγμάτων DNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νεπάλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Το σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ: Νέα παραγωγική βάση, δίκαιοι φόροι, χαμηλότερο κόστος ζωής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Είναι δύσκολη η κατάσταση – Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Justin Baldoni: Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ηθοποιός μετά τις καταγγελίες της Blake Lively

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών – Λεία πάνω από 130.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΚΚΕ: Καταστροφική η διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τρεις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε τροχαία ατυχήματα στη Δυτική Αττική