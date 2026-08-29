Χαλκιδική: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα για το “10ο Πολύγυρος Run Χαλκιδική 2026”

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα το απόγευμα δρόμοι στη Χαλκιδική λόγω της διεξαγωγής του «10ου Πολύγυρος Run Χαλκιδική 2026».

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τη διεξαγωγή του «10ο Πολύγυρος Run Χαλκιδική 2026», το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.

Ειδικότερα, κατά τη διεξαγωγή του λαϊκού δρόμου υγείας των 5 χιλιομέτρων και κατά τις ώρες από 15.45 έως 21.15, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από πλατεία Ηρώων (Πολυτεχνείου), αριστερά οδό Ρ. Φεραίου, δεξιά οδό Παπαγεωργάκη, είσοδος στην οδό Καραγκάνη έως την πλατεία έξι βρύσεων, αριστερά στην οδό Ακάνθου, διαδρομή επί της οδού Ασκληπιού μέχρι τη διασταύρωση με οδό Αναξαγόρα (Πυροσβεστική), διαδρομή αριστερά επί της οδού Πολυτεχνείου (απόσταση 100μ. περίπου) μέχρι διασταύρωση προς γήπεδο, διαδρομή από γήπεδο Πολυγύρου προς εξωκκλήσι Παναγίας, διαδρομή από οδό γηπέδου μέχρι διασταύρωση πλατείας Ηρώων στον τερματισμό.

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα «Βουνού – Πόλης Run των 14,6 χιλιομέτρων» και κατά τις ώρες από 15.45 έως 21.15, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από πλατεία Ηρώων (πολυτεχνείου) μέχρι Δημαρχείο, διαδρομή επί της Χ. Τρικούπη μέχρι Ασκληπιού, διαδρομή επί της Ασκληπιού μέχρι Επ. Οδό Πολυγύρου – Ιερισσού (διασταύρωση προς ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), διαδρομή επί της οδού ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (απόσταση 700μ. περίπου) μέχρι διασταύρωση με χωμάτινη οδό που οδηγεί στο βουνό Τσουκαλάς, διαδρομή επί της χωμάτινης οδού για 3,6 χιλιόμετρα έως τη θέση «εκκλησάκι Σταυρός», διαδρομή επί δασικής – ασφάλτινης οδού (δρόμος που έρχεται από Ταξιάρχη) 1,2 χιλιόμετρα, διαδρομή επί χωμάτινης οδού που περνά πάνω από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία για 6,1 χιλιόμετρα μέχρι την Π.Ε.Ο. Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης, διαδρομή επί της Π.Ε.Ο. Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης μέχρι διασταύρωση Ιπποκράτους με Πολυτεχνείου, διαδρομή επί της Πολυτεχνείου μέχρι Πλατεία Ηρώων στον τερματισμό.

Κατά τη διεξαγωγή του παιδικού αγώνα των 1.000 μέτρων και κατά τις ώρες από 16.45 έως 18.45 θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ΟΑΕΔ μέχρι πλατεία Ηρώων (Πολυτεχνείου).

Επίσης θα ισχύει απαγόρευση στάσης – στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών διεξαγωγής του αγώνα εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυγύρου, κατά τις ώρες από 15.45 έως 21.15.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.