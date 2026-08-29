ΚΝΕ: Το υπ. Παιδείας που χρειάζεται 25 χρόνια για να ανακαινίσει μια εστία στο Πάντειο, σε 15 μέρες έτρεξε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των κολεγιαρχών

«Το υπουργείο Παιδείας που χρειάζεται 25 χρόνια για να ανακαινίσει μία εστία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (!), 5 μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να καλύψει κάποια από τα κενά σε εκπαιδευτικούς (!) …μέσα σε 15 μέρες έτρεξε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των κολεγιαρχών και να επανεκδώσει τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών “πανεπιστημίων”! Άλλωστε, η ίδια η υπουργός είχε προαναγγείλει το αποτέλεσμα, με το αμίμητο επιχείρημα ότι οι οικογένειες πρέπει να ξέρουν, για να πληρώσουν τα δίδακτρα και να μη θιγούν τα κέρδη των εμπόρων της γνώσης!» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά πως όταν το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών.

Αυτή τη λογική εμπορευματοποίησης της Παιδείας υπηρετούν και τα άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ που συναινεί στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και το κόμμα Τσίπρα που υπόσχεται ότι θα διατηρήσει άθικτο τον νόμο Πιερρακάκη».

«Το φιάσκο των ιδιωτικών “πανεπιστημίων” δε διορθώνεται! Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί», τονίζει, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ.