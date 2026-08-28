“Επανεμφάνιση” Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμα για την κοινωνική συνοχή – Παραδέχεται ότι η οικονομία έχει σκοτεινά σημεία

Με ένα μακροσκελές μήνυμα για την «Εβδομάδα της Κυβέρνησης», το οποίο, πέρα από τα τυπικά, έχει κάποιες αναφορές και στην κρίση με τις ΗΠΑ, έκανε την εμφάνισή του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει να εμφανιστεί δημόσια ακριβώς έξι μήνες, από την ημέρα που άρχισε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι πολύ πιθανόν ότι τραυματίστηκε κατά την έναρξη της επίθεσης, αλλά είναι άγνωστο σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι η μοναδική έμμεση επικοινωνία του με τους Ιρανούς και τη διεθνή κοινότητα.

Αφού ευχαριστήσει για την αφοσίωσή τους όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, επισημαίνει ότι επιτελούν το έργο τους παρά «τα σχέδια του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού και την εντατικοποίηση των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού».

Στη συνέχεια αναφέρεται στον ιρανικό λαό και τη στάση του: «Τους τελευταίους έξι μήνες έχει δείξει το πραγματικό του σθένος στους διάφορους τομείς του ιερού αγώνα ενάντια στον εχθρό, με την παρουσία του στο πεδίο της μάχης, καθώς και με την ενότητα, την αλληλεγγύη και τη συνοχή του, αξίζει και δικαιούται να αισθανθεί την υποστήριξη των Aρχών και των αρμόδιων θεσμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Υπάρχουν όμως και έμμεσες αναφορές στις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης.

Όπως εξηγεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή στην αλυσίδα των οικονομικών προκλήσεων και των προκλήσεων που αφορούν τα μέσα διαβίωσης, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, ο έλεγχος των τιμών και της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών».

Στέλνει δε ένα μήνυμα υπέρ της εγχώριας παραγωγής που αντισταθμίζει τις εισαγωγές.

«Φυσικά, η ενθάρρυνση της παραγωγής παράλληλα με τον έλεγχο των εισαγωγών και των τιμών μπορεί να οδηγήσει στη συρρίκνωση των σκοτεινών σημείων που εμφανίζονται στο οικονομικό τοπίο της χώρας, καθώς και στη σταδιακή μείωσή τους έως ότου εξαφανιστούν εντελώς», λέει στη συνέχεια στο μήνυμά του.

Ιδιαίτερη είναι η αναφορά του στην κοινωνική συνοχή, με δεδομένο εξάλλου ότι ΗΠΑ και Ισραήλ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάθε είδους διαμαρτυρία, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα: «Μεταξύ των θεμελιωδών ζητημάτων της χώρας που πρέπει πάντα να παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης, των ανδρών της, των αξιωματούχων και όλων των κυβερνητικών θεσμών είναι η δέσμευση στην ενότητα και η μέριμνα για την κοινωνική συνοχή. Κάθε δράση σε οποιονδήποτε από τους κύριους τομείς -πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, ασφαλείας και οικονομικό- πρέπει να πραγματοποιείται με τη δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη διάσταση της κοινωνικής συνοχής», λέει.

Καταλήγει ο Μοτζτάμα Χαμενεΐ γράφοντας ότι η εφαρμογή των κυβερνητικών προγραμμάτων θα φέρει ένα «ολοένα και ισχυρότερο Ιράν».