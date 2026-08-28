Ουκρανία-Ελλάδα 82-76: Βραδιά καταστροφής στη Ρίγα και προ των πυλών… εφιαλτικός αποκλεισμός στο MundoBasket

Σε μία κάκιστη βραδιά, η Εθνική ηττήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα και βλέπει το MundoBasket 2027 να… απομακρύνεται.

Η Ελλάδα μπήκε με το… αριστερό στη δεύτερη φάση των προκριματικών του MundoBasket και μετά την ήττα στη Ρίγα από την Ουκρανία, χρειάζεται ένα θαύμα για να προκριθεί στο Κατάρ.

Το δεδομένο είναι πως χρειάζεται οπωσδήποτε να κερδίσει την Ισπανία (31/08 – 19:00) στο T-Center για να συνεχίσει να έχει μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του MundoBasket 2027.

Μοναδικό θετικό πως στο φινάλε η Ελλάδα έκλεισε τη διαφορά και μπορεί έστω να ελπίζει σε ανατροπή δεδομένων αν πάρει όλα της τα παιχνίδια από εδώ και στο εξής.

Κορυφαίος ήταν ο Νικ Καλάθης με 17 πόντους (4/5 2π., 3/6 3π.), 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 27 λεπτά, ενώ άλλους 16 προσέθεσε ο Ντόρσεϊ με άσχημα ποσοστά (1/6 3π.).

Κακή βραδιά συνολικά για τους διεθνείς που έκλεισαν με 9/32 τρίποντα, απέναντι στα 13/33 των Ουκρανών, που τα έβαλαν όλα στο δεύτερο μέρος.

Παρότι ο Μίχαλιουκ έμεινε χαμηλά στους 13, ο Κόβλιαρ με 18 πόντους έκανε τεράστια ζημιά.

Με τον Καλάθη μπροστάρη η Ελλάδα έμεινε κοντά στο σκορ

Ο Καλάθης είχε μπει με όρεξη στην αναμέτρηση, που δεν είχε αρκετό σκορ, με τους Ουκρανούς να βρίσκουν ένα ξέσπασμα επιθετικά, παρότι το σκορ δεν ήρθε από τον Μίχαλιουκ, Κόβλιαρ και Σούλγκα βοήθησαν τα μέγιστα, για να διαμορφωθεί το 19-12 (7′), με τον Λαρεντζάκη και τον Θανάση να μαζεύουν τη διαφορά.

Ο Σπανούλης δοκίμασε αρκετά σχήματα, προσπαθώντας να βρει σκορ από τη θέση «5» με τον Μήτογλου. Τα τρία φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο έφεραν στο παρκέ τον Καραγιαννίδη, με την Ουκρανία να διατηρεί ένα προβάδισμα (28-21, 13′).

Οι εμπνεύσεις του Καλάθη άλλαξαν εντελώς τον ρυθμό της αναμέτρησης, με την Ελλάδα να τρέχει ένα 0-7, αλλά να μην μπορεί να σταματήσει τον Κόβλιαρ από την περιφέρεια και το ημίχρονο να κλείνει στο 40-37. Με την Εθνική μας να έχει 4/17 τρίποντα.

Τα έβαλαν όλα οι Ουκρανοί, δε βρήκε επιθετική σταθερά η Εθνική

Με τους σκόρερ της Εθνικής να ψάχνουν τον ρυθμό τους και τον Ντόρσεϊ να βάζει μετά από ώρα ένα σουτ για το 48-46 (25′), αλλά μόλις φτάναμε τους Ουκρανούς, έβρισκαν τρίποντα που άνοιγαν τη διαφορά.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, μπήκε στην εξίσωση με μεγάλα σουτ και ο Μίχαλιουκ για το 62-54 (29′). Η επιστροφή του Καλάθη σάλπισε μία νέα επιστροφή για την Ελλάδα που έμεινε πίσω με 5 (64-59, 30′) στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, με τον Τολιόπουλο να μη βρίσκει τον καλό του εαυτό, ο Βοϊναλόβιτς με δύο ακόμα τρίποντα εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 (70-59, 32′). Από τη στιγμή που οι Ουκρανοί δεν έχαναν μακρινό σουτ, την ώρα που η Ελλάδα πλην του Καλάθη δε βρήκε μια επιθετική σταθερά, η ανατροπή ήταν δύσκολη υπόθεση.

Ο Τολιόπουλος βρήκε το πρώτο εντός παιδιάς πέντε λεπτά πριν το φινάλε (75-66, 35′), αλλά η Ελλάδα έψαχνε ένα θαύμα στο τετράλεπτο. Κάτι τέτοιο δε γινόταν να έρθει και πλέον η Εθνική θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στην Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76

Πηγή: iefimerida.gr