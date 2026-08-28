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Θέουτα: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και φωτιές σε καταυλισμό μεταναστών

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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και έβαλαν φωτιά σε τμήματα καταυλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε σε παραλία της περιοχής, πετώντας αντικείμενα στις φλόγες, ενώ η αστυνομία επενέβη για να τους απωθήσει. Οι μετανάστες που βρίσκονταν στο σημείο κατέφυγαν σε προβλήτα για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα, περίπου 70 άτομα επιτέθηκαν σε στρατιωτικό όχημα με πέτρες και άλλα αντικείμενα. Παράλληλα, κάτοικοι επιχείρησαν να εμποδίσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να προσεγγίσουν την παραλία για τη διανομή τροφίμων στους μετανάστες, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Να φύγουν» και «Έξω ο Ερυθρός Σταυρός».

Τον Ιούλιο περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα με στόχο να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, αρκετές χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή, πολλοί από αυτούς σε παραλίες ή πρόχειρους καταυλισμούς.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα είναι λιγότεροι από 7.000, ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 10.000. Η πόλη έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 84.000 κατοίκους.

Η μεταναστευτική κρίση έχει εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, με τη συντηρητική αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για ανεπαρκή διαχείριση της κατάστασης και εγκατάλειψη των κατοίκων της Θέουτα. Παράλληλα, η Μαδρίτη έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των μεταναστών και εξέτασης των επιστροφών στο Μαρόκο, ενώ ενίσχυσε τη χρηματοδότηση για την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων.

Θέουτα

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