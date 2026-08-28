Στα ημιτελικά του σκιφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Στέφανος Ντούσκος – Δείτε βίντεο

Στα ημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών/γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης του Τόκιο, τερμάτισε στην 3η θέση της 3ης προημιτελικής σειράς με χρόνο 6:50.26. Την πρόκριση στα ημιτελικά του αγωνίσματος εξασφάλιζαν οι τρεις πρώτοι από κάθε μία εκ των τεσσάρων προημιτελικών σειρών.

Ο Γιαννιώτης σκιφίστας δεν χρειάστηκε να τα… δώσει όλα, εν αντιθέσει έκανε οικονομία δυνάμεων ενόψει της κρίσιμης συνέχειας με στόχο το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Από την προημιτελική σειρά του Στέφανου Ντούσκου την πρόκριση στα ημιτελικά εξασφάλισαν επίσης ο Νορβηγός Γιόνας Σλέτεμαρκ Γιούελ με 06:44.97 ως πρώτος και ο Μπρούνο Σετράρο Μπεριόλο από την Ουρουγουάη ως 2ος με χρόνο 06:47.71.

Ο Στέφανος Ντούσκος θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό αύριο, Σάββατο (29/8). Η πρώτη ημιτελική σειρά ρίχνεται στη μάχη στις 16:19, ενώ η δεύτερη στις 16:26.