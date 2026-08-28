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Θεσσαλονίκη: Νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΟΑΣΘ – Πρόεδρος ο Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης

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Σε διοικητική ανασυγκρότηση προχωρά ο ΟΑΣΘ, μετά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Πρόεδρος του Οργανισμού αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο Κώστας Ταγγίρης. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί ο Χρήστος Χατζηγεωργίου.

Το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Εμμανουήλ Μπελιμπασάκη, Πρόεδρο
Κώστα Ταγγίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Φωτεινή Κεσεδοπούλου, μέλος
Ανάργυρο Κουζή, μέλος
Ευτυχία Κιβρακίδου, μέλος
Μιλτιάδη Μπαντή, μέλος
Γιώργο Ασλάνογλου, εκπρόσωπο των εργαζομένων
Θεόδωρο Μητράκα, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αθανάσιο Τζακόπουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις άξονες της νέας διοίκησης

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης έθεσε ως βασικούς άξονες τη βελτίωση της καθημερινότητας και της μετακίνησης των επιβατών, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις αποφάσεις και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΟΑΣΘ προς την κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ταγγίρης σημείωσε ότι η αναβάθμιση του Οργανισμού θα συνεχιστεί με έμφαση στον στόλο, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΟΑΣΘ

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