Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.