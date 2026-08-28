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Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Φωτιά Χαλκιδική

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