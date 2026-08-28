Γ. Καλλιακμάνης για ενδοοικογενειακή βία: Βραχιολάκι στον δράστη, όχι απομόνωση του θύματος

Στις τραγικές συνθήκες της νέας γυναικοκτονίας, αλλά και στην ανάγκη να μετατοπιστεί το βάρος της πρόληψης από την προστασία και απομάκρυνση του θύματος στον ουσιαστικό έλεγχο του δράστη, αναφέρθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την ώρα του φονικού βρίσκονταν στο σπίτι και τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ο 19χρονος γιος ήταν σε διπλανό δωμάτιο και, όταν άκουσε τις φωνές, έσπευσε στο σημείο. Αντίκρισε τη μητέρα του πεσμένη και, πιστεύοντας ότι ήταν ακόμη ζωντανή, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 16χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία την ίδια ημέρα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, είδε στον προαύλιο χώρο τον αδελφό της να μεταφέρει τη μητέρα τους και ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Καταλαβαίνετε το μέγεθος του τραύματος για αυτό το κορίτσι», επισήμανε ο κ. Καλλιακμάνης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτονία μέσα σε διάστημα δύο ημερών.



Περίπου 15.000 δικογραφίες κάθε χρόνο

Αναφερόμενος στην έξαρση των περιστατικών, ο κ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε ότι η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες ή την ενδοοικογενειακή βία, αλλά τη βία γενικότερα.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία χειρίζεται κάθε χρόνο περίπου 15.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σχηματίζει αντίστοιχο αριθμό δικογραφιών.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μία καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο καταγγελλόμενος είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να εντοπίζονται έγκαιρα εκείνες οι συμπεριφορές που φανερώνουν αυξημένη επικινδυνότητα και μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες πράξεις.

Τα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας και το Panic Button

Ο κ. Καλλιακμάνης χαρακτήρισε θετική τη δημιουργία των εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι αστυνομικοί ασχολούνται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενημερώνουν τα θύματα για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες δομές προστασίας και χορηγούν το Panic Button, εφόσον το θύμα συναινεί.

Παρά την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, τη λειτουργία των δομών υποστήριξης και τις εκστρατείες ενημέρωσης που ενθαρρύνουν τα θύματα να μιλούν, τα περιστατικά εξακολουθούν να αυξάνονται. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, δείχνει ότι απαιτείται μια ευρύτερη κοινωνική παρέμβαση.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια και την παιδεία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κοινωνικά πρότυπα που καλλιεργούνται μέσα στην οικογένεια και στην εκπαίδευση των παιδιών.

«Το θέμα έχει να κάνει καταρχάς με την οικογένεια και την παιδεία. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μαθαίνουν σωστά τα παιδιά τους, που δεν τους διδάσκουν να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, είτε είναι του αντίθετου είτε του ίδιου φύλου», επισήμανε.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία μιας πατριαρχικής ή μητριαρχικής οικογένειας, αλλά αφορά συνολικά τα κοινωνικά πρότυπα που μεταδίδουν στα παιδιά την αντίληψη της κτητικότητας και του ελέγχου.

«Γιατί να φεύγει η γυναίκα από το σπίτι της;»

Ο κ. Καλλιακμάνης υποστήριξε ότι, πέρα από την προστασία του θύματος, το κράτος πρέπει να στραφεί πιο αποφασιστικά στον έλεγχο του δράστη ή του ανθρώπου που έχει ήδη επιδείξει επικίνδυνη και βίαιη συμπεριφορά.

«Γιατί πρέπει να απομονωθεί το θύμα; Γιατί πρέπει η γυναίκα να εγκαταλείψει το κοινωνικό της περιβάλλον, το σπίτι και τις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα όταν έχει παιδιά; Εκείνος που είναι επικίνδυνος είναι ο δράστης. Με αυτόν πρέπει να ασχοληθούμε», τόνισε.

Πρότεινε, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βραχιολιού σε δράστες υψηλού κινδύνου, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των περιοριστικών όρων και να αποτρέπεται η προσέγγιση του θύματος.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της συστηματικής ψυχολογικής ή ψυχιατρικής παρακολούθησης των δραστών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρμόδιους επιστήμονες και τις δικαστικές Αρχές.

«Ψυχολογική βοήθεια χρειάζεται ασφαλώς το θύμα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και ποια παρέμβαση χρειάζεται ο δράστης, ώστε να μην οδηγηθεί τελικά στη δολοφονία», ανέφερε.

Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο

Όπως διευκρίνισε, η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, με τη συνεργασία της Αστυνομίας, της Δικαιοσύνης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των ειδικών ψυχικής υγείας.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, πρέπει να είναι η έγκαιρη αξιολόγηση της επικινδυνότητας, η ουσιαστική επιτήρηση των δραστών και η παρέμβαση πριν η βίαιη συμπεριφορά κλιμακωθεί και οδηγήσει σε μία ακόμη γυναικοκτονία.

Πηγή: ertnews.gr