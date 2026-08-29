Μάριος Φραγκούλης: Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι, κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος

Με αφορμή τις καλοκαιρινές μουσικές του εμφανίσεις, ο Μάριος Φραγκούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Ένας και ένας” που προβλήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στο ΕΡTnews.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο βάρος που του πρόσθεσε από νεαρή ηλικία η σύγκριση, την οποία πολλοί θέλησαν να θέσουν, με τον Λουτσιάνο Παβαρόττι.

Ειδικότερα, ο Μάριος Φραγκούλης παραδέχθηκε αρχικά πως “πάντα πίστευα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του πιστεύω, τη δική του ιδιαιτερότητα. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος”.

“Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι. Είχα, βέβαια, και γω ινδάλματα. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Μάριο Λάντσα, γιατί είχα δει μια ταινία που λεγόταν “Καρούζο” που έπαιζε τον Ενρίκο Καρούζο και τρελαινόμουν για τη φωνή του. Μου άρεσε πάρα πολύ ένας νέος, τόσο ωραίος που τραγουδούσε και έπαιζε όλους αυτούς τους ρόλους”.

“Είναι σίγουρα τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι αλλά θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάριος Φραγκούλης στην εβδομαδιαία εκπομπή του ΕΡΤnews.

“Αυτά τα ινδάλματα, αυτοί οι τεράστιοι τραγουδιστές με βοήθησαν, όπως και καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Μεγάλωσα με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μάνο Χατζιδάκι”, ανέφερε επίσης.