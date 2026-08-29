MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μάριος Φραγκούλης: Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι, κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή τις καλοκαιρινές μουσικές του εμφανίσεις, ο Μάριος Φραγκούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Ένας και ένας” που προβλήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στο ΕΡTnews.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο βάρος που του πρόσθεσε από νεαρή ηλικία η σύγκριση, την οποία πολλοί θέλησαν να θέσουν, με τον Λουτσιάνο Παβαρόττι.

Ειδικότερα, ο Μάριος Φραγκούλης παραδέχθηκε αρχικά πως “πάντα πίστευα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του πιστεύω, τη δική του ιδιαιτερότητα. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος”.

“Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι. Είχα, βέβαια, και γω ινδάλματα. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Μάριο Λάντσα, γιατί είχα δει μια ταινία που λεγόταν “Καρούζο” που έπαιζε τον Ενρίκο Καρούζο και τρελαινόμουν για τη φωνή του. Μου άρεσε πάρα πολύ ένας νέος, τόσο ωραίος που τραγουδούσε και έπαιζε όλους αυτούς τους ρόλους”.

“Είναι σίγουρα τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι αλλά θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάριος Φραγκούλης στην εβδομαδιαία εκπομπή του ΕΡΤnews.

“Αυτά τα ινδάλματα, αυτοί οι τεράστιοι τραγουδιστές με βοήθησαν, όπως και καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Μεγάλωσα με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μάνο Χατζιδάκι”, ανέφερε επίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Νεπάλ: Κτίριο αντέχει μέσα στη λαίλαπα των νερών ενώ τριγύρω ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα – Συγκλονιστικό βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία: Στο Άστρος το επίκεντρο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 22 ώρες πριν

Twitter: Η μεγάλη επιστροφή λόγω μεγάλου νομικού λάθους του Elon Musk

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Η Εθνική δίνει κρίσιμη μάχη στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία – Πού θα δείτε το παιχνίδι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

EINAΠ: Στη ΔΕΘ οι νοσοκομειακοί γιατροί διαδηλώνουν και για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αθήνα: Επιδειξίας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε 16χρονα κορίτσια σε λεωφορείο στην Κηφισίας