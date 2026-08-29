Αθήνα: Επιδειξίας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε 16χρονα κορίτσια σε λεωφορείο στην Κηφισίας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισίας.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, ένας άνδρας που ήταν μέσα στο λεωφορείο επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με την αστυνομία να σπεύδει στην Κηφισίας όπου ήταν το όχημα και να συλλαμβάνει τον 34χρονο επιδειξία.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα κρατητήρια από την ομάδα ΔΙΑΣ σήμερα αναμένεται να περάσει αυτόφωρο, με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ εις βάρος του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Παπαγεωργόπουλος: Έχω τρομερό στοιχείο στα χέρια μου που αποδεικνύει τη σκευωρία σε βάρος μου – Ανοιχτή επιστολή σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο
- Tσάπαλος: Πακέτο ΔΕΘ ενός δισ. για το 2027 και μέτρα σε βάθος τετραετίας από την κυβέρνηση
- Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε περίφραξη