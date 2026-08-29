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Αθήνα: Επιδειξίας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε 16χρονα κορίτσια σε λεωφορείο στην Κηφισίας

Αρχείο Intime
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Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισίας.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ένας άνδρας που ήταν μέσα στο λεωφορείο επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με την αστυνομία να σπεύδει στην Κηφισίας όπου ήταν το όχημα και να συλλαμβάνει τον 34χρονο επιδειξία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα κρατητήρια από την ομάδα ΔΙΑΣ σήμερα αναμένεται να περάσει αυτόφωρο, με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ εις βάρος του.

Ελληνική Αστυνομία

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