Δήμος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου: Εκτεταμένοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου

Εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς σε πάρκα, χώρους πρασίνου, σημεία με λιμνάζοντα νερά και όπου αλλού υπάρχει ενδεχόμενο να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών, ξεκίνησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου, μετά από απόφαση του δημάρχου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, γεγονός που οδήγησε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να θέσει τον Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου σε καθεστώς υψηλού κινδύνου.

Με βάση τους επιστήμονες η περίοδος που διανύουμε και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται ως διάστημα έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, με κρούσματα να καταγράφονται καθημερινά σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ψεκασμοί στον Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου θα συνεχιστούν, τουλάχιστον μέχρι οι επιστήμονες να ενημερώσουν ότι ο ιός βρίσκεται σε ύφεση.

«Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού να εξαλείψουμε τον παραμικρό υγειονομικό κίνδυνο για όλους μας. Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας», αναφέρει ο κ. Αλεξανδρίδης.