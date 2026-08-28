ΣΥΡΙΖΑ: Συκοφαντικά ψεύδη Μαρινάκη κατά της Έλενας Ακρίτα

Για «κατάφωρη συκοφαντία» κατά της Έλενας Ακρίτα κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως μάλλον «αναπολεί την περίοδο που ο ίδιος, ως “γαλάζιο” τρολ, βυσσοδομούσε κατά της Αριστεράς και “ευχόταν” να σκότωνε τους πολιτικούς του αντιπάλους στον Εμφύλιο».

«Με αφορμή το επικείμενο αντιθεσμικό και εκδικητικό “μπλόκο” της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ψευδώς (OPEN, 28.8.26) ότι η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανήκε, διαδικτυακά, σε αυτούς που “πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες”», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δήθεν απεχθάνεται την “τοξικότητα”, επιχειρεί με μια κατάφωρη συκοφαντία να δικαιολογήσει τον θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα τον δημόσιο λόγο».

«Όσο κι αν ψάξει η Ομάδα Αλητείας και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, δεν πρόκειται να βρουν ούτε ένα άρθρο ή ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στα οποία να αναφέρεται σε “κρεμάλες” ή να παροτρύνει οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει εδώ και τώρα να ανακαλέσει το συκοφαντικό του ψεύδος», καταλήγει η ανακοίνωση.