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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος από τη φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε διαμέρισμα ημιωρόφου διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονίας, στον Εύοσμο. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

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