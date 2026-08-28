Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα

Στην επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την απομάκρυνση από τον λιγνίτη.

«Έβλεπα καθώς ερχόμουν έναν εγκαταλελειμμένο πια σταθμό παραγωγής λιγνίτη και θυμήθηκα ότι αυτή η περιοχή, αυτή η κοιλάδα ουσιαστικά της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, ήταν αυτή που τροφοδότησε την ηλεκτροδότηση και συνεισέφερε στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας για πολλές δεκαετίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως σημείωσε, την ίδια στιγμή «έβλεπα τα φωτοβολταϊκά να αναπτύσσονται και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί με τα αιολικά να παίζουν πια έναν καθοριστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί για το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στον προβληματισμό που, όπως είπε, είχε διαπιστώσει στο παρελθόν στους κατοίκους της περιοχής.

«Πολλές φορές είχα την ευκαιρία στο παρελθόν, και θα έλεγα και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα, να δω στα μάτια των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας έναν σκεπτικισμό, έναν προβληματισμό. Αυτό το σχέδιο μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί; Υπάρχει μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία τελικά μετά τον λιγνίτη;», είπε.

«Νομίζω ότι η σημερινή παρουσίαση είναι η καλύτερη απάντηση. Ότι η Δυτική Μακεδονία πια, και ειδικά εδώ η περιοχή της Πτολεμαΐδας, μπορεί να αντικρίζει το μέλλον με πολύ περισσότερη αισιοδοξία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απομάκρυνση από τον λιγνίτη δεν αποτελεί αποκλειστικά πολιτική επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, αλλά συνδέεται και με τις εξελίξεις στην ίδια την αγορά ενέργειας.

«Θέλω να θυμίσω ότι η απομάκρυνση από τον λιγνίτη δεν ήταν απόφαση μόνο αυτής της κυβέρνησης. Σταδιακά, ο λιγνίτης συνεισέφερε λιγότερο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας από το 2010. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης. Αλλά ήταν κάτι το οποίο μας το υπέδειξε η ίδια η αγορά ενέργειας», σημείωσε.

Μάλιστα, έστειλε σαφές μήνυμα σε όσους υποστηρίζουν την επιστροφή στον λιγνίτη, επικαλούμενος το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και κατέληξε: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει».