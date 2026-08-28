Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Επιχειρούν τρία αεροσκάφη, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, διαθέτοντας υδροφόρες.

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.