Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με λεία άνω των 381.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που που διέπραττε απάτες και κλοπές στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται συνολικά 9 άνθρωποι, ηλικίας από 21 έως 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνοτήτων, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.



Όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. το παράνομο κέρδος της οργάνωσης ξεπερνούσε τα 380.000€.



Μετά από αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από 19 Μαρτίου 2026 έως 28 Ιουλίου 2026, οι εννέα δράστες συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απατών με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά. Εκείνο το χρονικό διάστημα είχαν διαπράξει συνολικά 13 περιπτώσεις απατών και δύο απόπειρες αυτών καθώς και πέντε περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις απόπειρες αυτών σε σπίτια.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιχειρούσαν από κοινού και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας ασύρματους πομποδέκτες για επικοινωνία και διαφορετικά οχήματα στα οποία παραποιούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, είτε προέβαιναν σε κλοπές σε σπίτια, είτε επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ με το πρόσχημα υπάρχουσας βλάβης, με κίνδυνο επικείμενης έκρηξης και στη συνέχεια αφαιρούσαν κυρίως τιμαλφή, κοσμήματα και χρήματα.



Από την παραπάνω εγκληματική τους δράση, είχαν αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 381.475 € και 4.600$ Καναδά, το οποίο προέρχεται από την αξία των μετρητών καθώς και των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και τιμαλφών αντικειμένων.



Τέλος, σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:



– Πλήθος κοσμημάτων

– Το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ,

– 6 κινητά τηλέφωνα και

– Τρία οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.