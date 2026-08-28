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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Από πνιγμό επήλθε ο θάνατος της 18χρονης που “χάθηκε” στον καταρράκτη

Αρχείο Intime
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, όπου μία 18χρονη έχασε τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Η άτυχη κοπέλα, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο με τον φίλο της. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 18χρονη βρέθηκε μέσα στη λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της 18χρονης κοπέλας αποδίδεται σε πνιγμό, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό του άτυχου κοριτσιού.

Οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της κοπέλας, που σήμερα έκλεινε τα 18της χρόνια. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Βέροια

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