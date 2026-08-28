Twitter: Η μεγάλη επιστροφή λόγω μεγάλου νομικού λάθους του Elon Musk

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter.now της Operation Bluebird ξεκίνησε τη λειτουργία της στα τέλη Αυγούστου 2026, εκμεταλλευόμενη το νομικό τεκμήριο τριετούς μη χρήσης του εμπορικού σήματος από την X Corp. Η υπηρεσία απαιτεί εφάπαξ συνδρομή 20 δολαρίων, ενσωματώνει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Vera της Google για έλεγχο γεγονότων και στοχεύει στην πλήρη νομική και λειτουργική ανάκτηση του αρχικού οικοσυστήματος μικροϊστολογίων.



Η επίσημη πρεμιέρα του Twitter.now αποτελεί την κορύφωση μιας μεθοδικής νομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής που εκπονήθηκε από την Operation Bluebird, μια startup με έδρα τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Επικεφαλής της προσπάθειας είναι ο Stephen Coates, ο οποίος διαθέτει βαθιά γνώση του αντικειμένου έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος πνευματικής ιδιοκτησίας στο αρχικό Twitter. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπερβαίνει τη απλή δημιουργία ενός ακόμη εναλλακτικού κοινωνικού δικτύου, καθώς επιδιώκει την πλήρη οικειοποίηση της αρχικής ταυτότητας του μέσου, αξιοποιώντας τις συνέπειες των στρατηγικών αποφάσεων του Elon Musk.

Η νομική αρχιτεκτονική του εγχειρήματος εδράζεται στο νομοσχέδιο Lanham Act, το οποίο ρυθμίζει τα ζητήματα εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ένα εμπορικό σήμα θεωρείται νομικά εγκαταλελειμμένο όταν ο κάτοχος παύει να το χρησιμοποιεί εμπορικά, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη πρόθεση μελλοντικής επαναφοράς του. Ακόμη σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το γεγονός πως η παρέλευση τριών διαδοχικών ετών μη χρήσης δημιουργεί ένα αμάχητο, σχεδόν, νομικό τεκμήριο εγκατάλειψης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθετική στρατηγική μετονομασίας του Twitter σε X πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023, η συμπλήρωση της τριετίας τον Ιούλιο του 2026 άνοιξε τον δρόμο για την άμεση δράση της Operation Bluebird.

Η νομική σύγκρουση με την X Corp και τα δικαστικά δεδομένα

Η απάντηση της X Corp απέναντι στην κλιμακούμενη απειλή υπήρξε αναμενόμενα επιθετική, οδηγώντας στην κατάθεση αγωγής για παραβίαση εμπορικού σήματος στα τέλη του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Delaware. Στόχος της εταιρείας του Elon Musk ήταν η εξασφάλιση προσωρινής διαταγής που θα μπλόκαρε την κυκλοφορία του νέου δικτύου. Η εταιρεία επιχειρηματολογεί σταθερά ότι η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, ενώ υποστηρίζει πως η ιστορική σύνδεση του ονόματος με την τρέχουσα πλατφόρμα παραμένει ισχυρή.

Παρά τις νομικές πιέσεις, το τοπίο μεταβλήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας τον Απρίλιο του 2026. Ο δικαστής Colm Connolly, εκφράζοντας μια προκαταρκτική εκτίμηση από έδρας, επεσήμανε ότι η X Corp δείχνει να έχει αποποιηθεί τα δικαιώματα της επί του όρου “Tweet” και του χαρακτηριστικού λογότυπου με το μπλε πουλί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η ίδια προσέγγιση να εφαρμοστεί και για τη λέξη “Twitter”. Μολονότι η οριστική έγγραφη απόφαση εκκρεμεί, η συγκεκριμένη δικαστική τοποθέτηση παρείχε στην Operation Bluebird την απαραίτητη νομική αυτοπεποίθηση για να προχωρήσει στο δημόσιο λανσάρισμα της υπηρεσίας, αναλαμβάνοντας παράλληλα το αντίστοιχο επιχειρηματικό ρίσκο.



Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία διαφάνειας

Απομακρυνόμενο από την προσέγγιση της πλήρους απορρύθμισης που υιοθέτησε το X τα τελευταία χρόνια, το Twitter.now επιχειρεί να οικοδομήσει ένα περιβάλλον οργανωμένο γύρω από τον έλεγχο της αξιοπιστίας. Οπτικά και λειτουργικά, η πλατφόρμα αποτελεί έναν πιστό αντικατοπτρισμό του αρχικού σχεδιασμού. Οι χρήστες αναρτούν “tweets”, προχωρούν σε “retweets” και αλληλεπιδρούν μέσω μιας γραμμής χρόνου (timeline) που στοχεύει στην εξοικείωση και την ευχρηστία.

Ο βασικός διαφοροποιητικός παράγοντας της πλατφόρμας εντοπίζεται στην ενσωμάτωση του συστήματος “Vera”. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο, αυτοματοποιημένο εργαλείο ελέγχου γεγονότων (fact-checking), το οποίο τροφοδοτείται από τις δυνατότητες του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου Gemini της Google. Το σύστημα αναλύει τον όγκο των αναρτήσεων, εντοπίζει ανακριβείς ή ύποπτες δηλώσεις και παραθέτει αυτόματα ελεγμένα στοιχεία. Ουσιαστικά, η υπηρεσία Vera λειτουργεί ως ένα δυναμικό, αλγοριθμικό φίλτρο ενάντια στην παραπληροφόρηση, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διασποράς ψευδών ειδήσεων, χωρίς ωστόσο να απαιτεί την αργοπορημένη παρέμβαση ανθρώπινων συντονιστών.

Το μοντέλο εσόδων και η διαθεσιμότητα

Η στρατηγική εσόδων του Twitter.now δεν βασίζεται στις διαφημίσεις, αλλά αποκλειστικά στην άμεση οικονομική υποστήριξη της κοινότητας. Η δημιουργία λογαριασμού προϋποθέτει την καταβολή 20 δολαρίων, αποδίδοντας στον χρήστη την ιδιότητα του “Founding Member”. Για εκείνους που επιθυμούν να στηρίξουν ενεργά τη νομική σύγκρουση απέναντι στην X Corp, παρέχεται η βαθμίδα “Fighter” με κόστος 40 δολάρια. Οι χρήστες της συγκεκριμένης κατηγορίας ανταμείβονται με ένα ειδικό ψηφιακό σήμα στο προφίλ τους, το οποίο απεικονίζει το γνωστό μπλε πουλί να κρατάει μια σφεντόνα, μια σαφής παραπομπή στη μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ.

Η επίσημη ιστοσελίδα είναι μεν ανοιχτή, αλλά για την ώρα δεν λειτουργούν τα links για να γίνεις Founder ($20) ή Fighter ($40). Λογικά αυτό θα διορθωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, επομένως, όσοι ενδιαφέρεστε να στηρίξετε το νέο Twitter, έχετε το νου σας!

Πηγή: techgear.gr