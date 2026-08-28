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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Χειροπέδες σε Ρουμάνο διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε εννιά αλλοδαπούς σε ΙΧ

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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή των Σερρών, ένας 33χρονος Ρουμάνος, για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βισαλτίας εντοπίστηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Το όχημα του διακινητή/ Ελληνική Αστυνομία

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Σέρρες

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