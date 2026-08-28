Σέρρες: Χειροπέδες σε Ρουμάνο διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε εννιά αλλοδαπούς σε ΙΧ

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή των Σερρών, ένας 33χρονος Ρουμάνος, για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βισαλτίας εντοπίστηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Το όχημα του διακινητή/ Ελληνική Αστυνομία

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.