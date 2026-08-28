MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Φωτιά στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας – Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28/8, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5).

Ηράκλειο Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Πρώτη γνωριμία Γκραντ με Γρηγορίου, Ρέγες και παίκτες – Το μήνυμα προς την ομάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα βάθους τριών μέτρων – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Καβάλα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μαντούδι: Απαγορεύτηκε ο απόπλους επιβατηγού πλοίου μετά από πρόσκρουση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τραγωδία στη Βέροια: Από πνιγμό επήλθε ο θάνατος της 18χρονης που “χάθηκε” στον καταρράκτη