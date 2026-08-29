Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε περίφραξη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, με μία νεαρή γυναίκα 35 χρονών να χάνει τη ζωή της.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων περιοχή Καλό Νεράκι, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.