Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 29 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Αυγούστου:

1824 Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα)

1842 Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.

1885 Ο Γκότλιμπ Ντέιλμερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα.

1912 Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο.

1949 Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.

1962 Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

1963: Σε 22 αξιωματικούς της Χωροφυλακής απαγγέλλεται κατηγορία για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη.

2004: Η Αθήνα αποχαιρετά τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη γιορτή της ανθρωπότητας φτάνει στο τέλος της μετά από 17 ημέρες δυνατών συγκινήσεων, ολυμπιακών ρεκόρ, μεγάλων αθλητικών στιγμών. Στην αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα κατακτά ένα ακόμα μετάλλιο με τον αθλητή του ταε κβο ντο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, ο οποίος βάζει στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο. Περίπου 70.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο στάδιο για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Γεννήσεις

1632 Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Θαν. 28/10/1704)

1926 Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος.

1931 Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Θαν. 14/9/2001)

Θάνατοι

1533 Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του ισπανού κατακτητή του Περού, Φρανθίσκο Πιθάρο. (Γεν. 17/11/1502)

1922 Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνι, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η ρωσική επανάσταση, όσο και ο ιταλικός φασισμός, αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής «παρακμής». (Γεν. 2/11/1847)

1944 Αττίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλλου, «τροβαδούρος» της Αθήνας. (Γεν. 19/3/1885)

Γιορτάζουν

Αρκάδιος, Αρκαδία

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών