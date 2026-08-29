Θρήνος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου: 48χρονος αναισθησιολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 48χρονου αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιο εφημερίας το πρωί του Σαββάτου, από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο γιατρός, πατέρας ενός παιδιού μόλις 8 ετών, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας το προηγούμενο βράδυ και δεν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος του γιατρού αποδίδεται σε παθολογικά αίτια ωστόσο αναμένεται και η νεκροψία-νεκροτομή για τις τελικές απαντήσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Γιαννακός αναφέρει:

«Θρήνος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. 48 χρόνος συνάδελφος αναισθησιολόγος που ήταν σε εφημερία βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτι εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει. Παντρεμένος με ένα μικρό παιδί 8 ετών. Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Χθες βράδυ κανονικά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι νεκρό στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου».