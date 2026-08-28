MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Έκρυθμη κατάσταση στη Θέουτα: Η Ισπανία ζητά τη συνδρομή της Frontex

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ισπανία ζήτησε την Παρασκευή τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη διαχείριση των μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, σχεδόν έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, απέστειλε αίτημα στην Μπέατε Γκμίντερ, γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη συνδρομή της Frontex στην καταγραφή και τον έλεγχο των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στον θύλακα.

Σύμφωνα με τις αρχές, στη Θέουτα παραμένουν μεταξύ 5.000 και 8.000 άτομα,μετά τη μαζική διέλευση τουλάχιστον 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στις 30 Ιουλίου. Κατά τα επεισόδια έχασαν τη ζωή τους 82 μετανάστες στην ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ το Μαρόκο έχει επιβεβαιώσει ακόμη 14 θανάτους.

Η Μαδρίτη ζήτησε επίσης την αποστολή 10 επιπλέον στελεχών της Frontex, προκειμένου να συνδράμουν στις διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου.

Το αίτημα του Μαρλάσκα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στη Θέουτα, όπου κάτοικοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά διαδηλώσεων ζητώντας την αποχώρηση των μεταναστών.

Σκηνές που χρησιμοποιούν μετανάστες στην παραλία Τραμπολίν, όπου πολλοί έχουν κατασκηνώσει, δέχθηκαν επιθέσεις και πυρπολήθηκαν.

Την Πέμπτη συνελήφθησαν 12 μετανάστες μετά τον λιθοβολισμό στρατιωτικού οχήματος, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν ένας στρατιώτης και τέσσερις μετανάστες. Οι 11 από τους συλληφθέντες απομακρύνθηκαν από τη Θέουτα, σύμφωνα με την El País, η οποία επικαλείται πηγές από το κεντρικό δικαστήριο της πόλης.

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 24 ώρες πριν

Μήνυση κατά της xAI: Θύμα κακοποίησης καταγγέλλει ότι το Grok χρησιμοποίησε υλικό από την παιδική της ηλικία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η μόνη Κοινοβουλευτική Ομάδα που δεν εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: “Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν