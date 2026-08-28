Έκρυθμη κατάσταση στη Θέουτα: Η Ισπανία ζητά τη συνδρομή της Frontex

Η Ισπανία ζήτησε την Παρασκευή τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη διαχείριση των μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, σχεδόν έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, απέστειλε αίτημα στην Μπέατε Γκμίντερ, γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη συνδρομή της Frontex στην καταγραφή και τον έλεγχο των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στον θύλακα.

Σύμφωνα με τις αρχές, στη Θέουτα παραμένουν μεταξύ 5.000 και 8.000 άτομα,μετά τη μαζική διέλευση τουλάχιστον 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στις 30 Ιουλίου. Κατά τα επεισόδια έχασαν τη ζωή τους 82 μετανάστες στην ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ το Μαρόκο έχει επιβεβαιώσει ακόμη 14 θανάτους.

Η Μαδρίτη ζήτησε επίσης την αποστολή 10 επιπλέον στελεχών της Frontex, προκειμένου να συνδράμουν στις διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου.

Το αίτημα του Μαρλάσκα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στη Θέουτα, όπου κάτοικοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά διαδηλώσεων ζητώντας την αποχώρηση των μεταναστών.

Σκηνές που χρησιμοποιούν μετανάστες στην παραλία Τραμπολίν, όπου πολλοί έχουν κατασκηνώσει, δέχθηκαν επιθέσεις και πυρπολήθηκαν.

Την Πέμπτη συνελήφθησαν 12 μετανάστες μετά τον λιθοβολισμό στρατιωτικού οχήματος, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν ένας στρατιώτης και τέσσερις μετανάστες. Οι 11 από τους συλληφθέντες απομακρύνθηκαν από τη Θέουτα, σύμφωνα με την El País, η οποία επικαλείται πηγές από το κεντρικό δικαστήριο της πόλης.