Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών και Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2026

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε για το έτος 2026.



Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, πατήστε ΕΔΩ.



Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται το Τμήμα επιτυχίας τους, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).



Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.



Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.



Οι βάσεις εισαγωγής των Αλλοδαπών – Αλλογενών χωρών Ε.Ε. έτους 2026 και οι βάσεις εισαγωγής των Αλλοδαπών – Αλλογενών χωρών εκτός Ε.Ε. έτους 2026 ΕΔΩ.